Хороскопот открива кое е омиленото јадење на вашиот знак: Дали погоди или целосно промаши?

Секој човек има свои навики кога станува збор за храната. Некои претпочитаат лесни и здрави оброци, други уживаат во богати месни специјалитети, а трети не можат да одолеат на слатките задоволства. Додека едни внимателно ги бројат калориите и избираат намирници богати со хранливи материи, други без двоумење ќе посегнат по брза храна или омилен десерт.

Но, што е тоа што ги обликува нашите вкусови? Дали станува збор само за навики стекнати во детството, културни влијанија и лични преференции или, можеби, нешто повеќе? Според астролозите, одговорот може да се крие во хороскопскиот знак. Тие веруваат дека секој знак има специфични карактеристики кои се одразуваат и на изборот на храна, па затоа секој знак има свои гастрономски фаворити.

Проверете кое јадење најмногу му одговара на вашиот хороскопски знак.

Овен: Брза храна и лути зачини

Овните се познати по својата енергија, динамичност и нетрпеливост. Тие секогаш се во движење и ретко имаат време за долги ручеци или комплицирани оброци. Токму затоа најчесто избираат храна што е брзо достапна и лесна за консумирање.

Хамбургерите, помфритот, чипсот и различните видови азиска брза храна се меѓу нивните омилени избори. Освен тоа, Овните обожаваат лути зачини и силни вкусови кои совршено се вклопуваат со нивниот огнен темперамент. Колку е храната позачинета, толку повеќе уживаат во неа.

Бик: Пецива и вкусни десерти

Биковите се вистински љубители на уживањето и ретко кога ќе пропуштат можност да се почестат со нешто вкусно. За нив храната не е само потреба, туку вистинско задоволство во кое сакаат да уживаат без брзање.

Мирисот на свежо печено пециво, топол кроасан или домашна пита тешко може да ги остави рамнодушни. Покрај тоа, Биковите имаат слабост кон колачи, торти и кремасти десерти. Тие сакаат богати вкусови и квалитетни состојки, а добриот оброк за нив е едно од најголемите животни задоволства.

Близнаци: Егзотични јадења

Љубопитните и авантуристички настроени Близнаци секогаш бараат нешто ново и интересно. Истото важи и кога станува збор за храната. Тие брзо се заситуваат од еднолични оброци и сакаат постојано да откриваат нови вкусови.

Со задоволство ќе пробаат егзотични специјалитети од далечни земји, необични комбинации на состојки и јадења кои повеќето луѓе никогаш не би се осмелиле да ги вкусат. За нив храната е уште еден начин за истражување на светот.

Рак: Риба и морски плодови

Раковите се знак кој е тесно поврзан со водата, па затоа не е изненадување што најмногу уживаат во риба и морски плодови. Тие сакаат свежи и природни вкусови, а морските специјалитети често се наоѓаат на нивната трпеза.

Без разлика дали станува збор за печена риба, школки, ракчиња или лигњи, Раковите секогаш ќе изберат нешто што потекнува од морето. Освен тоа, тие сакаат домашно подготвени оброци и храната за нив често има силна емотивна вредност.

Лав: Печење и богати оброци

Лавовите сакаат луксуз и уживање во голем стил, а тоа се гледа и во нивниот избор на храна. Тие сакаат богати трпези, свечени ручеци и јадења кои изгледаат подеднакво добро како што и имаат вкус.

Печеното месо, раскошните гарнири и богатите сосови се меѓу нивните омилени избори. Лавовите сакаат да бидат домаќини и да ги собираат блиските околу масата, па затоа храната за нив е и начин за дружење и славење.

Девица: Сендвичи

Практичните и организирани Девици сакаат едноставни решенија во сите аспекти од животот, па така и во исхраната. Тие претпочитаат храна што е хранлива, урамнотежена и лесна за подготовка.

Сендвичите се нивен чест избор бидејќи можат да бидат здрави, вкусни и практични во исто време. Девиците внимателно ги избираат состојките и сакаат нивниот оброк да биде добро избалансиран и корисен за организмот.

Вага: Кандирано овошје и слатки

Вагите имаат изразена љубов кон убавите нешта, а тоа важи и за храната. Тие сакаат десерти кои не само што имаат добар вкус, туку и изгледаат привлечно.

Кандираното овошје, колачите, кроасаните и различните слатки специјалитети се меѓу нивните омилени избори. Вагите често не можат да одолеат на нешто благо, особено ако е убаво декорирано и сервирано.

Шкорпија: Необични комбинации на вкусови

Шкорпиите сакаат интензивни искуства и необични комбинации. Тие секогаш бараат нешто што ќе ги изненади и заинтригира, па затоа најмногу ги привлекуваат јадења кои спојуваат различни вкусови и кулинарски традиции.

Комбинацијата на познати состојки подготвени на неочекуван начин совршено одговара на нивната мистериозна и љубопитна природа. Шкорпиите сакаат храна што има карактер и остава силен впечаток.

Стрелец: Пица

Стрелците се познати по својата љубов кон патувањата, дружењето и добрата забава. Тие сакаат храна што е вкусна, едноставна и погодна за споделување со пријателите.

Пицата е нивен апсолутен фаворит бидејќи нуди безброј комбинации на вкусови и секогаш е добар избор за опуштено дружење. Без разлика дали е класична или со необични додатоци, Стрелците ретко ќе ја одбијат.

Јарец: Стек

Јарците се традиционални, сериозни и практични личности кои најмногу ги ценат проверените вредности. Истото важи и за нивниот избор на храна.

Добро подготвен стек со квалитетен гарнир е оброк што совршено одговара на нивниот вкус. Тие не се склони кон експериментирање и најчесто избираат јадења кои се докажале како добар избор.

Водолија: Тестенини

Креативните и оригинални Водолии сакаат разновидност и слобода во секој аспект од животот. Тестенините се идеален избор за нив бидејќи овозможуваат бескрајни комбинации на состојки и вкусови.

Од класични италијански рецепти до сосема необични варијанти, Водолиите сакаат да експериментираат и да создаваат нови гастрономски комбинации.

Риби: Суши

Рибите имаат природна поврзаност со морето и водата, па затоа не е чудно што сушито е едно од нивните омилени јадења. Тие уживаат во нежни и префинети вкусови, а свежата риба е нешто што особено го ценат.

Освен суши, Рибите генерално сакаат морски специјалитети и јадења кои имаат лесен и освежителен вкус. За нив храната треба да биде пријатно искуство кое ги поттикнува сетилата.

Без разлика дали верувате во астрологијата или ја сметате само за забава, интересно е да се провери дали описот навистина одговара на вашиот знак. Дали вашето омилено јадење се најде на листата или ѕвездите овојпат целосно промашија?

Фото: Magnific