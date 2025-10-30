Хана Хуљиќ Грашо искренo за мајчинството: „Најтешкa е физичката исцрпеност“

Хана Хуљиќ Грашо опиша типичен родителски ролеркостер: во еден момент сè изгледа под контрола, а следниот детето одбива храна, лекови или соработка, па трпението се распаѓа и се појавува грижа на совеста. По ваквите ситуации, таа вели дека ги преиспитува своите реакции, чита совети што се залагаат за родителско извинување кон децата за да можат и тие подоцна да кажат „Жал ми е“, и го поминува целиот ден размислувајќи како можела да се справи подобро.

Таа додаде дека е лесно да се попушти на притисокот бидејќи од сите страни доаѓаат „инструкции“ за правилно родителство, но дека голема предност денес е подоброто разбирање на детската психологија: честопати „не“ не е непослушност, туку фаза на развој низ која поминува детето. Таа, исто така, откри дека уморот тешко и паѓа.

Штом децата заспијат, таа не може да заспие, што дополнително ја фрустрира. Затоа, објасни таа, го променила својот пристап – наместо правилото „спиј кога бебето спие“, решила да побара помош и, кога била преплавена од поспаност, едноставно да се повлече во својата соба и да спие без да се чувствува виновна. Таа нагласила дека ѝ требало време да прифати дека е сосема во ред да се потпира на други.

Таа сè уште е на породилно отсуство, но рече дека кога работи, нема традиционално работно време ниту обврска да седи во канцеларија – таа го поставува своето темпо, пишува и соработува. Нејзиниот најголем предизвик е да го пронајде времето и вистинската ментална зона, бидејќи музиката бара целосно емоционално присуство, одмор и концентрација, што е тешко по цел ден со деца. Сепак, токму творењето ѝ помага да го одржи чувството на идентитет: да се биде мајка е најубавото нешто за неа, но важно е да продолжи да ја работи својата работа за да остане „своја“.

„Клишето дека мајчинството е најубавото и најтешкото нешто е вистина. Најубавото нешто е самото нивно постоење. Тие не мора да прават ништо за да се чувствувам добро. А најтешкото нешто е физичката исцрпеност, заморот, недостатокот на сон што те претвора во личност која се чини дека не е присутна, туку живее во некаков меур. Знам дека сето ова поминува и сега е веќе многу полесно отколку што беше“, изјави таа на Николина Куниќ за „Стори“.

Foto: Print screen/Instagram