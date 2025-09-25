Горда на корените: Александра Младеновиќ покажа дел од својот имот во Житораѓа

Фолк пејачката Александра Младеновиќ секогаш гордо ги истакнува своето потекло и нејзиниот роден град Житораѓа.

Александра рече дека како девојче работела домашни работи, а сега ја сподели и природната убавина на својот имот. Лоза, круши, јаболка, смокви, сите ги одгледува во својот дом и, колку што може да се види, оваа година била исклучително плодна за неа и нејзиното семејство.

– Мојот дом – напиша таа кратко во описот.

Александра Младеновиќ пораснала на село. Се гордее со тоа, а кога е потребно, ги засукува ракавите и зема мотика. Пејачката им покажала на екипата на Курир дека е подеднакво добра на нива како и на сцена.

– Можам да копам нива, можам сè. Ќе беше штета да бев дете од село и да не знаев како. Јас и мојот брат го правиме тоа уште од мали, научивме сè. Тато и мама нè учеа, работевме со нив, им помагавме колку што можевме. Тоа го учев и во Земјоделското училиште во Житораѓа. Имавме пракса каде што требаше да копаме пченка и да го ораме полето.

Александра пораснала во селото Самаринавац во близина на Житораѓа и еднаш се присетила на своето детство.

– Имав многу посреќно детство од денешните деца, кои се претежно на телефони и не си играат надвор. За разлика од нив, јас дури и не влегував во куќата. Не можеше да помине ден без играње, одење или спортување. Освен ластичиња и криенка, играв фудбал, а бев и одлична во правење песочни колачи. Се сеќавам дека моите врсници и јас сакавме да крадеме цреши од соседите. Кога ќе провалеа, секогаш нè бркаа, а ние бегавме со насмевка на лицата. Иако бев добра во качување по дрвја, паднав неколку пати. Нема дете кое не го доживеало ова барем еднаш.

Foto: print Screen/Instagram/aleksandra_mladenovic