Ги откри и градите и задникот – Емили Ратајковски секогаш има причина да се соблече

Емили Ратајковски повторно го „запали“ интернетот со серија објави во кои позира во бикини, но и во некои провокативни фустани. Нејзе дефинитивно не ѝ треба многу за да започне лавина коментари.

Моделот Емили Ратајковски се најде во центарот на вниманието кога откри претходно непознати детали за нејзиниот развод и животот по него, откривајќи сè за авантурите за една ноќ што ги имала, како и како се снашла како самохрана мајка.

Ова предизвика низа реакции, некои ја поддржуваа, а некои ја осудуваа, а сега Емили продолжи со своите провокации.

Бидејќи моментално ужива во одморот, таа ја одбра својата омилена дестинација – Мајорка. Емили позираше во бикини кои речиси открија премногу, а потоа покажа црвен мрежест фустан кој речиси ништо не покрива.

На секоја објава, нејзините гради или задник беа во преден план, што не е изненадувачки кога станува збор за оваа убавица, а Емили сега покажа уште попровокативни пози, кои со текот на времето станаа нејзин заштитен знак.

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Таа покажа дека не е сè толку совршено во последното видео од серијата, каде што речиси падна од карпа додека се обидуваше да се смести. За среќа, сè помина добро.

foto: printscreen/instgaram/emrata