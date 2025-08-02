Фустанот на Велевска има храбра кројка со шлиц до струк, па кога таа седна задникот блесна на мегдан

Пејачката Елена Велевска и покрај тоа што ја гази петтата животна деценија и има долг стаж на естрадата, таа се’ уште важи за една од најатрактивните, најдобрите, најпопуларните и секако најбараните фолк пејачки кај нас.

Покрај несомнените вокални квалитети, нејзиниот физикус, атрактивноста, зачинетисо честите трансформации на изгледот ја направија една од највечатливите жени на естрадната сцена .

Денес, свесна дека не е иста како некогаш, но и доволно самокритична за да каже дека одразот во огледалото не е ист како некогаш. Сепак, она што го има и носи со себе со сиот свој сексапил, несомнено предизвикува „влажни машки погледи“.

Особено сега, кога е пеколно жешко, па лесните парчиња облека, па и оние што откриваат повеќе гола кожа за повеќето припаднички на понежниот пол се прв избор, а и за Елена која не се штеди да ги избере оние похрабрите кројки.

Токму еден таков фустан носела за една дневна прилика каде кога седна, ултра високиот шлиц приреди надворешниот дел на бутот да блесне не мегдан.

Висок шлиц, ама и длабоко бујно деколте, па што ги рекол еден нејзин следбеник во коментар – „рај за очи“!

фото:Instagram printscreen/evelevska