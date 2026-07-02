„Flow“ носи нова енергија: Нико и Jochki го претставија својот нов музички проект

На само 20 години, младиот музичар Нико од Штип продолжува сигурно да го гради својот пат на македонската музичка сцена. Неговиот најнов сингл „Flow“, создаден во соработка со Jochki, претставува модерно музичко остварување кое носи свежина, силна енергија и автентичен стил.

Со современа продукција, впечатлив ритам и урбан звук, „Flow“ е песна што ја отсликува амбицијата, самодовербата и желбата за постојан напредок. Преку оваа соработка, двајцата артисти ги спојуваат своите идеи и музички сензибилитет, создавајќи проект кој лесно може да допре до љубителите на новата генерација македонска музика.

„Музиката за мене е начин да ги пренесам моите мисли, емоции и животни искуства. Се надевам дека публиката ќе ја препознае искреноста во „Flow“ и ќе ужива во проектот исто колку што уживавме ние додека го создававме“, вели Нико за музичкиот портал Музика24.

Иако е на почетокот од својата кариера, Нико јасно покажува дека има визија, препознатлив музички израз и желба да создава песни што ќе остават впечаток. „Flow“ претставува уште еден важен чекор во неговото творештво и потврда дека младите македонски артисти сè почесто носат современ звук кој може да биде конкурентен и надвор од домашните граници.

Со ова издание, Нико и Jochki испраќаат јасна порака дека новата генерација музичари не се плаши да експериментира, да создава сопствен идентитет и да ја освежува домашната музичка сцена со нови идеи и квалитетни проекти.

Песната „Flow“ веќе е достапна на сите дигитални музички платформи, а според најавите на артистите, ова е само почеток на период исполнет со нови песни, соработки и уште поголеми музички предизвици.

фото:You tube printscreen