Еве кој ќе биде водител на „Пинк ѕвезди“ – сите добро го знаете

Музичкото натпреварување „Пинк ѕвезди“ се враќа на малите екрани, по неколкугодишна пауза.

Од оваа есен на Пинк ТВ повторно ќе можеме да го гледаме ова популарно музичко натпреварување. Сопственикот на Пинк, Жељко Митровиќ, ги објави имињата на членовите на стручното жири во претходните недели, а сега е откриено кој ќе биде водител на натпреварот.

Во прашање е добро познатото лице на Пинк телевизија, Огњен Амиџиќ, кој ќе ги објавува кандидатите и ќе разговара со членовите на жирито со месеци.

– Натпреварувачите на аудицијата ги избира лично жирито, заедно со водителката Амија! – објавија од организацијата на шоу програмата на социјалните мрежи.

фото:TV Pink printscreen/