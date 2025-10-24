Еве како изгледа постарата сестра на Катарина Ивановска и колку се слични една на друга

Нашата македонска убавица со интернационална манекенска кариера, Катарина Ивановска, од своите „стори“ објави сподели несекојдневна ретро фотографија на која е заедно со својата постара сестра Кристина.

Објавата не беше таква како останатите од редовна пракса, туку посебна и со повод – роденденски.

Двете сестрички гушнати една крај друга, а дадичка погеолемата и заштитничка на малата Кики.

Кристина за разлика од Катарина, нема никаква поврзаност со модата, освен што има сестра манекенка која е успешна и позната.

-Среќен роденден на мојата сестра, стои како дополнување на објавата од која наедно видовме и дека двете доста налинуваат една на друга, но секоја со спечифична и автентична убавина.

Инаку, сестрата на Катарина Ивановска по професија е економист банкар и е среќно реализирана сопруга и мајка на две синчиња.

фото:instagram printscreen/katarina_ivanovska