Душко Тошиќ се појави на настап на Јелена Карлеуша, повторно се разгореа шпекулациите за нивниот однос (видео)

Душко Тошиќ вчера пристигна на настапот на Јелена Карлеуша во Белград, каде што беше подготвен да ужива во нејзините најголеми хитови, а неговото појавување веднаш го привлече вниманието на присутните.

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Поранешниот фудбалер пристигнал за да ужива во нејзините најголеми хитови, додека пејачката за оваа пригода избрала особено впечатлив стајлинг.

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Јелена на сцената излегла во атрактивен тиркизен комплет со мотиви на пеперутки. Горниот дел од креацијата бил во форма на пеперутка, додека мини-здолништето било украсено со бројни тиркизни апликации. Долгата платинеста коса и впечатливиот гламурозен изглед ги надополнила со впечатлив моден избор.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Karleusa Fan Page (@karleusastar.core)

Дополнителни шпекулации се појавија откако неодамна заедно со ќерките го прославиja роденденот на популарната пејачка. Поради тоа, сè почесто се зборува за можноста нивниот однос да добие поинаков епилог.

Инаку, Карлеуша неодамна го прослави својот 48. роденден во еден луксузен ресторан, каде ги собрала најблиските пријатели и членовите на семејството.

На социјалните мрежи се појави снимка од прославата, а многумина останаa изненадени кога покрај славеничката го виделе и нејзиниот поранешен сопруг, Душко Тошиќ.

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Тие до неодамна не бea во добри односи, за што пишувaа сите медиуми, а сега, како што се наведува, решија да ги „закопаат воените секири“, пред сè поради нивните ќерки.

фото: printscreen/instagram