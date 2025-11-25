Дуа Липа во минијатурно бикини: Пејачката ужива во Бразил

Контроверзната пејачка Дуа Липа настапи во Бразил и го искористи времето таму за да ужива во сонцето и веднаш се облече во бикини.

По настапот, пејачката сподели уште неколку фотографии кои ги воодушевија нејзините обожаватели, особено мажите.

Таа позираше пред камерата во минијатурно бикини, а еден од кадрите заврши на нејзиното меѓуножје, па таа фотографија ја објави на социјалните мрежи.

Пејачката Дуа Липа неодамна одржа концерт во Лос Анџелес, каде што беше снимен еден незгоден момент за време на нејзината интеракција со публиката. Иако сакаше да се доближи до своите обожаватели и дури се фотографираше со некои од нив, еден маж од публиката го расипа моментот со својот потег.

За време на настапот, Дуа се приближи до првиот ред и прегрна еден обожавател. На почетокот сè изгледаше пријателски, но потоа мажот ја стави раката на нејзиниот грб, а потоа ја спушти раката пониско, кон нејзиниот задник. За среќа, нејзиното обезбедување реагираше брзо и веднаш ја тргна раката и ја заштити пејачката.

this makes me feel sick to my stomach… dua tryna be closer to fans and people taking it to weird levels… i hate people pic.twitter.com/2OQdaSvyR7 — sam 🌊 (@tkowdeluxe) October 5, 2025

Видеото од инцидентот брзо се прошири на социјалните мрежи и стана вирално, предизвикувајќи лавина од негативни коментари за однесувањето на човекот.

Foto: printscreen/instgaram