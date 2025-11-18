Драстична промена: Бубе Јаневска отиде од крајност во крајност со имиџот

Водителката и презентерка на Канал 5 телевизија, убавата Љубица Бубе Јаневска, секојдневно ја гледаме на ТВ екраните со различни теми, во различни изданија… И содржински, ама и модни!

Гладечите најмногу ја препознаваат како презентер на вести, но одлично се снајде и во улогата на водителка на утринска програма.

Бубе деценија ипол е пред камерите, а во тој периодот студиото и појавувњето пред камери и станаа сосема пририродна средина.

Ама таа низ годините делумно се менуваше, односно го менуваше имиџот, најчесто во поглед на фризурата, а своевремено имаше осцилации и со килограмите.

Овој пат, Бубе од редот на русокоси и бринети, реши да се врати на природната темно костенлива нијанса на косата.

Ваква се појави во едни од поновите информативни вести, а промената зашто е драстична, истата е и впечатлива веднаш да се забележи.

Како ви се допаѓа Бубе повеќе?

фото:Instagram printscreen/bube_janevska