Драма во куќата на Славица Ќуктераш – „Ако некој ја види или ја најде, ве молам…“

Пејачката Славица Ќуктераш имаше драматична ситуација дома околу 7 часот наутро.

Таа упати апел што се прошири на социјалните мрежи.

Славица ја изгуби својата мачка Електра, а оваа ситуација ја вознемири.

– Мојата мачка, картузијанка, од Нови Сад, која му припаѓа на Светозар Милетиќ, е исчезната. Се вика Електра. Има 17 години. Ве молам, доколку некој ја види или ја најде, да ме контактира – напиша во паника, Славица.

Кратко по апелот, Славица ја пронашла мачката кај соседот, а потоа го снимила:

– Сега се смеам, а до сега плачев – напишала пејачката и открила каде ја пронашла:

– Ја пронајдов во соседството. Славица Ќуктераш потоа покажала како морала да се впушти во вистинска мала мисија за да ја фати.

foto: Printscreen/instagram/cukterasslavica