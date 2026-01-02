Драгана Мирковиќ позираше до елката во замокот – Длабокиот шлиц ја откри нејзината гола нога

Драгана Мирковиќ позираше покрај огромна елка во нејзиниот замок во Виена, каде што живее со својата ќерка Мануела, синот Марко, неговата сопруга и нивната ќерка Ксенија по разводот од Тони Бијелиќ.

Насмеана, пејачката позираше во црвен свилен фустан, споделувајќи ја својата празнична радост со луѓето.

Во еден момент, таа ја крена ногата, а длабокиот шлиц ги откри фасцинантните атрибути на Драгана на 57 години.

За потсетување, Драгана во замокот неодамна ја посети Лепа Брена.

– Кога мојата пријателка Брена ќе дојде да ме посети – напиша таа покрај фотографијата покрај елката, но со друга декорација.

Foto: printscreen/dragana_mirkovic_fan_srbija