Џехва сака да научи да пее: Теодора зема часови по 10 години кариера

Пејачката Теодора Џеверовиќ одлучи активно да зема часови по пеење.

Теодора, која неодамна се смири со колешката Тамара Милутиновиќ, е присутна на музичката сцена повеќе од една деценија, а сега преку социјалните мрежи откри дека донела важна одлука кога станува збор за нејзиниот понатамошен развој.

Пејачката нагласи дека си поставила цел да почне редовно да посетува часови по пеење во 2026 година за дополнително да ги подобри своите вештини.

„Задачата што си ја поставив за 2026 година е активно да почнам да земам часови по пеење. Време е да почнеме“, напиша Теодора на Инстаграм.

Патем, Теодора Џеверовиќ успеа да заработи пари од пеење за уште еден имот што го поседува, во најексклузивниот дел од српската престолнина. Неодамна купи стан на 21-ви кат од зграда во Белград на вода.

Џеверовиќ не заработува само од пеење, туку и од социјалните медиуми, а неодамна откри и колку наплаќа по реклама.

