Џехва гори во мини бикини, за неа летото сѐ уште трае

За пејачката Теодора Џеверовиќ, летото сè уште трае. Додека е време за капути во Србија, таа доминира во костим за капење во Дубаи.

Теодора Џеверовиќ работеше со полно работно време во текот на летото, па реши да оди на одмор кога започна грејната сезона во Србија, а температурите не сѐ соодветни за пливање и бикини.

Пејачката моментално престојува во Дубаи, каде што ужива на одмор со својот брат и снаа, кои живеат таму веќе некое време, а пејачката одлучи да заштеди пари за да си обезбеди стан во Обединетите Арапски Емирати.

Иако отиде на одмор, таа не го прескокнува тренингот, а секојдневно објавува фотографии од теретана на социјалните мрежи.

Таа објави серија провокативни фотографии на Инстаграм во црн костим за капење, а нејзиното извајано тело и исончан тен ги оставија нејзините следбеници без здив.

Foto: printscreen/Instagram/teodoradzehverovic