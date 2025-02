Џастин Бибер секој ден изгледа се’ полошо: Според многумина тој е пропаднат и запуштен (фото)

Џастин Бибер и неговата сопруга Хејли се видени заедно за првпат по гласините за нивниот развод.

Џастин последниве денови предизвика реакции кај своите обожаватели кои изјавија дека се загрижени за неговата состојба и изглед, а претходната вечер тој излезе на вечера со сопругата.

За таа прилика Хејли облекла кожна јакна и хеланки кои ги искомбинирала со црни потпетици, додека Џастин носел зелена јакна и сив дуксер.

Својот „запоставен“ изглед и исцрпеноста што обожавателите ја забележаа на неговото лице ја прикри со очила за сонце и капа. Иако Хејли и Џастин беа видени заедно, тие се држеа на кратко растојание еден од друг, а Хејли на моменти одеше пред Џастин.

Justin Bieber and wife Hailey seen for first time since sparking fan fears with worrying appearancehttps://t.co/jHnFWgeHmo. WTF is he wearing

— emma (@Emskie38) February 5, 2025