Даниел Кајмакоски си остана дома во Македонија, наследниците имаа за учење специјална лекција од тато, овој пат од Крушево

Секое лето, ко по правило, Даниел Кајмакоски со неговата втора сопруга Марина и сега двете дечиња Стефан и Емилија доаѓаат на одмор во Македонија. Родната Струга на пејачот е нивното прибежиште, зашто само едно место на светот се вика роден дом, а и… „Како Струга нема друга“, нели?

Македонија е нашата богата природна убавица, а Даниел на своите најмили и на саканата добро знае дека има да им покаже доста тоа, па затоа кусите одмори во неговата родна земја не се опција.

Природните убавини најчесто се нивниот избор, а особено оние со историја.

Откако пееше како специјален гостин на концертот на Брена во Охрид, па патем и ги прошета саканите низ неговиот омилен Св. Наум, дојде ред подмладокот Кајмаковци да ја научат лекцијата и за Крушево.

Мапата ги однесе на Мечкин камен, а секако неизбежна беше и Спомен куќата на Тоше Проески.

-Крушево има душа, има историја, го има Тоше и неговите песни и спомени. Толку многу љубов и мир на едно место… пишува Даниел.

Синчето и ќеркичката можеби се малечки за да ја сфатат суштината и да научат, но секогаш учењето почнува од мали нозе, нели?

Како што тргнал тато Даниел, лекции за Македонија ќе има уште доста, многу посети, многу доживувања и спомени кои нема да избледат, туку само ќе стануваат поживописни за најмалите, па и за мама Марина која со радост доаѓа во родната грутка на сопругот.

Фото: Инстаграм/daniel_kajmakoski