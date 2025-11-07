Љубов и секс

Дали премногу често му велите „те сакам“ на партнерот? Експерт ве советува веднаш да престанете

2 мин. читање
Нема ништо погрешно во искажувањето на емоции, но експертите предупредуваат дека сепак треба да се биде внимателен.

Експертите за говорот на телото и однесувањето откриваат дека кога премногу често ги користиме зборовите “Те сакам”, се изложуваме себеси и нашиот однос на ризик.

“Сметам дека луѓето пречесто го употребуваат изразот “Те сакам”. Тоа стана реченица која многу лесно се изговара, што донекаде е во ред. Таа изјава прави целиот свет да се чувствува прекрасно, но може и да ве доведе во некоја ладна ситуација со личноста во која сте навистина заљубени. Често сте биле во врски во кои сте им кажувале на партнерите дека ги сакате и сега не знаете дали тоа што го чувствувате е љубов или не”, вели Џуди Џејмс, експерт за говор на тело.

Но, не само зборот “љубов” се користи во изобилие – има и многу други изрази кои исто така може да бидат чувствителни. Тоа е проблем кај емоциите и нивната претерана експресија и покажување. До заситеност на овие емоции и претерана употреба на овие зборови довеле и многу реални шоуа во кои учесниците се заљубуваат едни во други во рок од еден или два дена, па со тоа и изјавите на љубов ја немаат онаа вообичаена сила и милина, пренесува “DailyStar”.

“Зборовите и говорот на телото ја изразуваат емоцијата пред да ја почувствува оној што ја покажува, а тогаш работите почнуваат да се влошуваат”, додава Џуди.

извор:попара.мк
фото:Freepik

