Човек не знае каде попрво да погледне: Маја Беровиќ се пофали со што располага

Музичката ѕвезда Маја Беровиќ се чини дека успева да го балансира убавото и корисното, а за време на летната турнеја таа прави и мала пауза со семејството.

Имено, Маја моментално е претежно на брегот поради летната турнеја, а помеѓу нејзините зафатени настапи, таа одлучи да одмори.

Маја Беровиќ пловеше на јахта со својот сопруг Ален и синот Лав, и сподели неколку интересни фотографии.

Пејачката објави видео од луксузна јахта додека пловеа од пристаништето, а потоа следеше многу интересна снимка.

Се соблече во црно мини бикини и го покажа своето брутално тело, со тетоважата на интересно место.

Покрај слаткиот пирсинг на папокот, уште еден детаљ што го привлече вниманието на сите беше тетоважата на нејзиниот колк, од која дел беше скриен од нејзиниот костим за капење.

На фотографиите, таа носи минимална шминка и заводлив костим за капење што ја истакнува нејзината беспрекорна фигура, поради што доби многу комплименти.

Foto: Printscreen Instagram/mayaberovicofficial