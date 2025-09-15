Чист луксуз: Семејни спомени и топлина во секој агол во домот на Босанац и Дуња

Драган Стојковиќ Босанац, познат композитор и извонреден хармоникаш, ќе ја забавува публиката оваа сезона во емисијата „Пинкови ѕвезди“, а особено ќе се истакне во дует со неговата омилена Јелена Карлеуша.

Неговото чувство за хумор, без разлика дали се шегува на своја или туѓа сметка, предизвикува насмевка кај многу луѓе, но ретко зборува за своето семејство јавно.

Кон крајот на 1970-тите, Босанац и неговата сопруга Дуња пристигнале во Белград, каде што првично живееле кај неговиот чичко. Кога хармоникашот заминал за Америка, Дуња се преселила кај своите родители, кои веќе се населиле таму од Коњиц.

Денес, Босанац и Дуња уживаат во плодовите на својот труд заедно во луксузен дом на Бежанијска коса. Фотографиите што ги сподели композиторот на социјалните мрежи откриваат колку многу спомени и семејни детали се вткаени во секој агол од куќата – од фотографии и уметнички дела до разни ситници што нè потсетуваат на важни моменти. Посебно место во домот заземаат цвеќињата, за кои Дуња одлично се грижи.

Просторната дневна соба е украсена со црна кожна софа и фотелји, додека светло зелените ѕидови му даваат на просторот освежителен тон. Кујната и трпезаријата не заостануваат во луксузот – сè е во бели тонови, од шкафовите до масата и столчињата, зрачи со елеганција. Високиот ѕид што го опкружува дворот, исто така, му дава на домот посебен шарм, обезбедувајќи целосна приватност и мир за семејните моменти.

Босанац и Дуња живеат сами во овој дом денес, откако нивните деца станаа независни, но е јасно дека тие сè уште сакаат да поминуваат време заедно, уживајќи во топлината и хармонијата на нивното семејно гнездо.

FOTO: Printscreen/ Instagram/ d.s.bosanac_official