Брутално “жешкиот“ изглед во минијатурно бикини на италијанската новинарка Дилета Леота која неодаман се породи е надвор од ралноста

Италијанска спортска новинарка и водителка Дилета Леота максимално ужива во топлите летни денови, а со своите последни жешки кадри од одморот успеа целосно да ги запали социјалните мрежи и да предизвика вистинска бура од реакции.

Атрактивната водителка објави серија провокативни фотографии на кои позира во неколку опуштени, но исклучително секси летни изданија каде нејзината совршена фигура е во прв план.

Најголемо внимание привлече минијатурното бикини со впечатлив црно-бел дезен кое таа го искомбинира со големи очила за сонце додека заводливо позираше покрај прекрасниот морски пејзаж и карпите, покажувајќи ги своите брутални атрибути.

На останатите кадри Дилета покажа уште едно смело издание во неон зелени бикини комбинирани со фармерки и лежерно врзана кошула околу нејзиниот тесен струк.

На овие семејни моменти таа позираше во друштво на својот сопруг, познатиот германски фудбалер Лорис Кариус, нејзините пријателки, како и со дечињата – синот Леонардо и ќерката Арија Роуз, додека под самата објава кратко напиша само „Август“, што беше доволно за веднаш да почнат да се нижат илјадници лајкови и коментари со брутални пофалби на сметка на нејзиниот изглед.

Многумина од нејзините фанови искоментираа дека таа изгледа апсолутно совршено и дека нејзиниот сопруг е дефинитивно најсреќниот маж на светот, додека некои признаа дека нејзиното тело им служи како огромна мотивација веднаш да почнат да одат во теретана.

Она што најмногу ја фасцинираше јавноста е фактот дека Дилета го роди својот син Леонардо во мај оваа година, а веќе по само еден месец се врати на своите големи професионални обврски како заштитно лице на телевизијата „DAZN“ во Мексико за следење на Светското првенство во фудбал во 2026 година, каде што правеше интервјуа со најголемите ѕвезди.

Таа во текот на целото лето продолжува успешно да ги балансира мајчинството и напорната работа, наоѓајќи време и за кратки семејни бегства на Сицилија од каде што редовно ги почестува своите следбеници со вакви жешки изданија што не смеат да се пропуштат.

фото: Instagram printscreen/dilettaleotta