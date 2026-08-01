Бојана Лазиќ ги остави сите без здив во костимот за капење: Водителката го покажа своето витко тело

Атрактивната водителка на ТВ Пинк, Бојана Лазиќ, позната е по својот стил и јавните настапи, сега сподели фотографии од своето летно издание.

Бојана позираше во костим за капење и покажа како го поминува времето во текот на одморот. Нејзината објава брзо привлече внимание кај следбениците, кои во коментарите упатија бројни комплименти за нејзиниот изглед.

Водителката е позната по тоа што се грижи за својот изглед, а со фотографијата предизвика бројни реакции на социјалните мрежи.

Нејзиното летно издание не остана незабележано, а следбениците се согласија дека Бојана изгледа одлично и самоуверено.

Foto: printscreen/instagram/bojanalazic