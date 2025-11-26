Богата гозба: Игор Којиќ на слава со познатиот фудбалер 

Игор Којиќ, синот на пејачот Драган Којиќ Кеба, ја прослави домашната слава. Неодамна, по разводот од учесничката на „Ѕвездите на Гранд“ Софија Дачиќ, тој ја претстави новата девојка, а сега го прослави Свети Јован Милостив во друштво на своите најблиски пријатели.

Снежана Борјан, сопругата на голманот Милан Борјан, сподели фотографија од нејзиниот сопруг и Којиќ како стојат пред богата гозба, во придружба на неколку пријатели.

Во описот, таа кратко напиша: „Среќен роденден, куме.“ На фотографијата се гледа и Игор како им служи печено месо и сарма на своите пријатели на шанкот.

Foto: Instagram printscreen/igorkojic//sofijakaosofija