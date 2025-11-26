Радио Милева во друштво

Богата гозба: Игор Којиќ на слава со познатиот фудбалер 

1 мин. читање
Игор Којиќ, синот на пејачот Драган Којиќ Кеба, ја прослави домашната слава. Неодамна, по разводот од учесничката на „Ѕвездите на Гранд“ Софија Дачиќ, тој ја претстави новата девојка, а сега го прослави Свети Јован Милостив во друштво на своите најблиски пријатели.

Снежана Борјан, сопругата на голманот Милан Борјан, сподели фотографија од нејзиниот сопруг и Којиќ како стојат пред богата гозба, во придружба на неколку пријатели.

 

Во описот, таа кратко напиша: „Среќен роденден, куме.“ На фотографијата се гледа и Игор како им служи печено месо и сарма на своите пријатели на шанкот.

Foto: Instagram printscreen/igorkojic//sofijakaosofija

