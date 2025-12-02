„Беше долго и чудно“: Дарко Лазиќ откри што видел и слушнал додека беше во кома

Дарко Лазиќ откри што доживеал додека бил во кома: „Многу слушнав, видов…“

Пејачот Дарко Лазиќ проговори за времето што го поминал во кома и откри што видел и доживеал во тој момент.

Лазиќ, кој неодамна шокираше со својата промена, имал четири несреќи, а во 2018 година, по тешка сообраќајна несреќа, поминал еден и пол месец во болница каде што лекарите се бореле за неговиот живот.

Во таа прилика тој претрпе сериозни физички повреди, беше во кома 23 дена,

На прашањето дали видел или доживеал нешто додека лежел во несвест во болницата и како се сеќава на тој период, пејачот опиша како доживеал кома, а додека беше во подкаст кај Боки 13, зборуваше за своето искуство во тоа време.

– Никогаш не сум зборувал за тоа, но за мене беше како чуден сон. Многу чуден сон, но не сакам да зборувам за деталите, никогаш не сум го кажал тоа јавно. Траеше многу долго, се сеќавам на сè. Се сеќавам на себеси, тоа е сè што ќе кажам, не сакам да зборувам за тие работи – рече Лазиќ.

Водителот се интересираше дали ги слушнал своите родители, сопруга или пријатели кои дошле да го посетат, а Лазиќ потврди дека слушнал многу од она што се случувало околу него.

– Слушнав многу, но не бев свесен за тоа. Не ги отворив очите, но слушнав дека се таму – рече Дарко, кој има лузна на главата од последната сообраќајна несреќа во септември оваа година.

Foto: print screen/Instagram/darkolazicofficial