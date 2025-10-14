Бела Хадид проговори за борбата со анксиозноста и депресијата и испрати важна порака до секој што поминува низ истото

Бела Хадид се смета за најплатен модел, а исто така е прогласена и за најубава жена во светот.

Таа со години се бори со Лајмска болест, што ја натера да направи пауза од работата некое време. Хадид сега проговори на Светскиот ден на менталното здравје, истакнувајќи дека се бори со анксиозност и депресија, велејќи им на луѓето кои минуваат низ истото дека не се сами и дека помошта е достапна. Таа прво го објави следниов цитат:

„Кога товарот станува претежок и иднината изгледа мрачна, во ред е да одвоите еден момент – ако чувствувате дека сте ја изгубиле искрата. Кога чувствувате дека сте надвор од сопственото тело, неспособни да прифатите што се случува, не мора секогаш да наоѓате убавина во сè. Понекогаш, кога работите стануваат застрашувачки, се вклучува режимот на преживување и се фокусираме само на она што треба да го направиме, бидејќи тоа е борба – да потонеме или да пливаме. Сè друго се заборава затоа што само сакате да се чувствувате безбедно, а можеби не можете да се концентрирате на ништо друго, со вашите мисли што брзаат. Забавете и длабоко вдишете. Ќе биде добро. Не фокусирајте се на иднината, само размислете за денес. Понекогаш мислите „што ако“ се премногу застрашувачки. Затоа запомнете – овој момент е единствениот што е загарантиран. Само фокусирајте се на она што го правите сега и не заборавајте – само дишете.“

Таа, исто така, се осврна на сопствената борба. „За милиони деца низ целиот свет, квалитетната грижа за ментално здравје останува недостижна. Нешто што го носам со себе со години е товарот на анксиозноста и депресијата. Понекогаш може да се чувствува целосно преоптоварувачки, парализирачки и невидлив за светот околу вас, оставајќи ве во солзи пред да започне денот, прашувајќи се зошто вашиот ум е толку тежок кога сè околу вас изгледа толку светло. Честопати постои длабоко чувство на срам што ја придружува борбата со менталното здравје. Понекогаш се прашувам како животот ми дал толку многу благослови, но моето тело и ум сè уште го носат товарот на тага, депресија и разорна анксиозност, ден за ден“, започна Бела и продолжи:

„Со текот на времето, научив дека тоа не е слабост – туку дел од мене. Мојата чувствителност, мојата свест, мојата емпатија. На многу начини, тоа може да биде супермоќ. Тоа е она што нè прави луѓе, а тие делови од мене ми помогнаа да се разберам себеси и другите подлабоко. За сите вас кои се борите со ова секој ден – сакам да знаете дека не сте сами. И дека многу ве сакам. Имам среќа што имам систем за поддршка кој ме слуша и разбира. Секој ден мислам на децата и семејствата што ги запознав преку мојата работа со УНИЦЕФ. Многу од нив поминале низ незамислива траума, војна и раселување, но сепак успеваат да се насмевнат, да се надеваат и да сонуваат. Сепак, под тие насмевки лежат истите невидливи борби со анксиозност, ПТСН и страв, но без пристап до грижата и безбедноста што честопати ги земаме здраво за готово.“

„Пристапот до грижа за ментално здравје не е луксуз – тоа е право. Без разлика кои сте, од каде доаѓате или како изгледа вашата приказна, вашата болка и вашето лекување се важни… многу, многу важни. Ако вие или некој што го сакате се бори со ова, ве молам запомнете: не сте сами. Вие сте сакани, потребни сте и заслужувате помош. Не плашете се да побарате помош – и јас сум била таму, и дури откако разговарав со други, почнав да разбирам како функционира мојот ум“, заклучи Бела Хадид.

Foto: print Screen/Instagram