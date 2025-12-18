Анета Љумаковска и саканиот Рубин на новогодишна емисија на сите им покажаа дека се вљубени до уши

Откако пред неколку месеци за јавноста ја обзнани својата љубовна вска со музичарот Рубин Размо, фолк пејачката Анета Љумаковска веќе извесен период ужива да покажува дека на љубовно поле и цветаат ружи.

Дека по разводот во љубовна е исполнета и го нашла оној вистинскиот за себе, познатата битолчанка во секоја прилика милува од своите објави на социјалните мрежи да покажува дека со саканиот Рубин е секаде и секогаш.

За да имаат како љубовен, така и професионален спој, Анета реши да формира нов бенд со кој ќе настапува, а во истиот ќе биде Рубин, но и некои од членовите на група „Молика“.

Сепак, таа остана во договор со групата „Да Капо“ со кои треба да пее во Радовиш и за дочекот на 2026-та.

Во меѓувреме, веќе наголемо се снимаат новогодишни емисии, а на истите Анета и Рубин блеснаа во сиот сјај и љубовни искри кои се видливи од секоја фотографија.

Па така, на едно од снимањата, Ането и Рубин ја искористија скоја прилика за создавање заеднички фотки, а во фокус тие – вљубените гулапчиња.

Свечено стокмени, таа во црно-црвен комплет, а тој во елегантен костум.

А кога нешто е убаво и се базира на чиста емоција, тогаш истото резултира и со супер изведба на сцена – музика која свири најубаво.

фото:Facebook/ Aneta Ljumakovska