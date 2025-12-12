Радио Милева останаа само спомени

Андријана Јаневска со емотивна објава за загубата на мајка си и болката која никогаш не поминува

Познатата пејачка, инструменталист и професор Андријана Јаневска, по повод седумгодишниот помен од смртта на нејзината мајка сподели емотивен статус на својот Фејсбук профил.

Тагата за загубата на родител никогаш не стивнува, макар годините минувале, а Андријана во описот на ретро – колаж фотографиите напиша:

-Седум години, мајко, твоето име е моја молитва.

Инаку, мајката на Андријана  почина ненадејно, од мозочен удар, на 62 години.  Удар за целото семејство и непребол засекогаш.

Ужалената ќерка  по смртта на мајка и Нада и ја посвети песната „Летај“.

фото:Instagram printscreen/ andrijana_janevska/ Ивона Кочов

