Анџелина Џоли за снимање на нов филм, направи промена во изгледот за улогата

Анџелина Џоли направи промена во својот изглед за новата улога.

Анџелина Џоли беше фотографирана на снимањето на филмот „Анксиозни луѓе“, а за снимањето ја скрати косата и ја обои во руса боја.

Таа често ја менуваше бојата и должината на косата за улогата, а многу луѓе го коментираа нејзиниот нов изглед на социјалните мрежи.

 

Некои тврдат дека на Анџелина добро ѝ стои секоја фризура, додека други веруваат дека нејзин заштитен знак е нејзината долга кафеава коса.

