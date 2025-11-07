Анџелина Џоли за снимање на нов филм, направи промена во изгледот за улогата

Анџелина Џоли направи промена во својот изглед за новата улога.
Анџелина Џоли беше фотографирана на снимањето на филмот „Анксиозни луѓе“, а за снимањето ја скрати косата и ја обои во руса боја.
Таа често ја менуваше бојата и должината на косата за улогата, а многу луѓе го коментираа нејзиниот нов изглед на социјалните мрежи.
Angelina Jolie looking cute on the set of ‘Anxious People’ pic.twitter.com/5lHg86f4ly
— 𐌊🎱 (@lyntwig_) September 4, 2025
Некои тврдат дека на Анџелина добро ѝ стои секоја фризура, додека други веруваат дека нејзин заштитен знак е нејзината долга кафеава коса.
Foto: printscreen/tiktok/instgaram/angelinajoliesu