Ана и Рале повторно се смирија: Композиторот снимен со нејзината ќерка (видео)

Пејачката Ана Николиќ и композиторот Горан Ратковиќ Рале предизвикаа целосен хаос додека беа во Дубаи, каде што се скараа, по што реагираше полицијата.

Потоа Ана Николиќ тврдеше дека Рале наводно ја оставил сама – со неплатени сметки и без повратна авионска карта, а во емотивно обраќање призна дека „прима лекови поради него“.

Драмата што следеше брзо одекна во домашните медиуми, фрлајќи сенка и врз нивната емотивна врска и врз нивната деловна соработка, бидејќи Рале е автор на многу од песните на Ана. По враќањето во Србија, пејачката одлучи да прекине секаков контакт со композиторот, и деловен и личен. Сепак, се чини дека страстите во меѓувреме се смирија.

Сега се случи неверојатен пресврт. Имено, Рале беше виден во еден белградски трговски центар во друштво на ќерката на Ана, Тара, пишува 24sedam.

Двајцата заедно посетуваа бутици, а композиторот цело време беше внимателен и грижлив кон малото девојче.

Многумина ја протолкуваа оваа средба како знак дека Ана и Рале ја поправиле својата врска и повторно се во редовен контакт, иако пејачката сè уште јавно не го објавила ова.

За потсетување, Ана и Рале соработувале на неколку нејзини музички проекти, а нивното долгогодишно пријателство во неколку наврати беше предмет на медиумско внимание.

Foto: printscreen/instgaram/plusradio.us/srbija_showbizz