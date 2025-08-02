Александра Накова го покажа своето извајано тело, па им откри на следбениците колку килограми тежи 

Атрактивната гевгеличанка, модел, поранешна ријалити учесничка, Александра Накова, се отвори на социјалната мрежа Инстаграм и реши да одговара на прашањата од љубопитните следбеници за да ја запознаат подобро.

Но, наместо прашања, тие и доделија многу комплименти и пофални зборови со кои и го разубавија денот. Па така кратко и јасно и напишаa дека е прекрасна:

„Со еден збор ти си прекрасна“ – гласеше еден коментар на кој таа стави фотографија од нејзината прекрасна фигура.

„Најубава и најзгода“ – напиша друг исто толку воодушевен и возбуден од убавицата која на следната фотографија лежи испружена како сирена покрај луксузниот базен.

Сепак, доби и прашање кое со задоволство го одговори и откри пред јавноста колку точно килограми тежи, а сепак и покрај тоа доби повторно пофалба за изгледот:

„Колку килограми имаш? Изгледаш прекрасно.

„53 килограми“ – кратко, јасно и искренно, одговори познатата гевгеличанка која „пука“ од сексапил.

За потсетување, Накова стана мајка во бракот со сега поренешниот сопруг Гајдаџиев кој не траеше долго, а во заедницата ја доби ќерката Леа која по разделбата на родителите расте и живее заедно со мама.

Foto: print Screen/Instagram/naleksandraofficial