Аделина Тахири на одмор без крај од кој стана како темно чоколадо – тен до последен сончев зрак дофатен

За Аделина Тахири летниот одмор трае долго, промена има само на дестинациите за доживувањето да биде повпечатлво, поубаво…

Овој пат, актрактивната убавица преку Инстаграм прати поздрав од Капри во Италија каде максимално со своите најмили хедонистички уживаат во секој поглед.

Бујна, расна, со сите атрибути кои ја красат, Аделина Тахири плени со својата женственост и сексапил кој редовно е нејзин задолжителен аксесоар.

А кога си на летен одмор во континуитет, тогаш тенот до последниот сончев зкак дофатен добива нијанса на чоколадо и тоа темно.

Префинетост, елеганција и луксуз од секој агол, а кога ќе падне ноќ, а бојата фатена преку ден „ќе легне“, тогаш ефектот е уште посилен.

Маркантна и бронзена убавица која дефинитевно е магнет за погледи!

фото:Instagram printscreen/adelina_tahiri1