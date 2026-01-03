Радио Милева шега на своја, ама и на туѓа сметка

Џеј Ло им одговори на хејтерите: „И вие да имате ваков задник, ќе бевте голи“ (ВИДЕО)

Џенифер Лопез го започна својот престој во Лас Вегас, а првиот настап меѓу другото, го одбележа со шеги за себе, како и одговори на критиките во врска со начинот на кој се облекува.

 

Пејачката вклучи песни како „Let Me Entertain You“ од мјузиклот Gypsy, „Waiting for Tonight“ од 1999 година, соработка со Mamba од West Side Story, како и џез верзија на хитот „Jenny From the Block“, и конечно „Do It Well“ од 2007 година.

 

Сепак, еден момент од настапот ги освои социјалните мрежи кога се осврна на критиките за нејзината облека и рече: „Да имавте ваков задник, и вие ќе бевте голи“.

Фото и видео: Инстаграм/jlo и Х/Jennifer Lopez Updates

