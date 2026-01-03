Џеј Ло им одговори на хејтерите: „И вие да имате ваков задник, ќе бевте голи“ (ВИДЕО)

Џенифер Лопез го започна својот престој во Лас Вегас, а првиот настап меѓу другото, го одбележа со шеги за себе, како и одговори на критиките во врска со начинот на кој се облекува.
View this post on Instagram
Пејачката вклучи песни како „Let Me Entertain You“ од мјузиклот Gypsy, „Waiting for Tonight“ од 1999 година, соработка со Mamba од West Side Story, како и џез верзија на хитот „Jenny From the Block“, и конечно „Do It Well“ од 2007 година.
View this post on Instagram
Сепак, еден момент од настапот ги освои социјалните мрежи кога се осврна на критиките за нејзината облека и рече: „Да имавте ваков задник, и вие ќе бевте голи“.
Jennifer Lopez addresses online criticism about how she dresses:
“If you had this booty you’d be naked too.” 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ
— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 31, 2025
Фото и видео: Инстаграм/jlo и Х/Jennifer Lopez Updates