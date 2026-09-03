Зошто секогаш наоѓаме место за десерт иако сме сити, еве како се нарекува тоа чувство?

Скоро секој го искусил тоа. По обилниот оброк, кога некој е целосно сит, сè уште има место за десерт. Зад него стои вистински механизам во мозокот, а не слаба волја.

Ситуацијата е позната. Оброкот е завршен, чинијата е празна и чувството на ситост е целосно. Потоа пристигнува десертот и одеднаш има место за него. Не е прашање на навика или недостаток на волја.

Специфична ситост

Феноменот се нарекува специфична ситеност.

Мозокот не само што следи колку сме јаделе, туку и што сме јаделе. Кога јадеме ист вид храна подолго време, на пример солено главно јадење, чувството на задоволство од таа храна се намалува. Мозокот ни сигнализира дека сме сити од таа одредена храна, иако не сме нужно сити од сè.

Нов вкус, нов апетит

Десертот обично е сосема различен од главното јадење.

Сладок е, додека главното јадење беше солено. Кога се појавува нов вид вкус, мозокот го перцепира како нешто ново и задоволството се враќа. Затоа се чини дека има посебен простор за десерт, иако е истиот стомак.

Феноменот се нарекува специфична заситеност. Мозокот се заситува со вкусот што го јадеме долго време, но нов вид храна, како сладок десерт по солен оброк, го враќа чувството на апетит.

Зошто е корисен?

Овој механизам не е грешка, туку предност од минатото.

Специфичната заситеност на тој начин поттикнуваше разновидна исхрана, што беше корисно за преживување.

Што значи тоа денес?

Во време кога храната е изобилна, истиот механизам може да работи против нас.

Шарена маса со многу различни јадења ве тера да јадете повеќе, бидејќи секој нов вид буди нов апетит.

Затоа луѓето на богати гозби и шведски маси често јадат многу повеќе отколку што би јаделе на иста маса со едно јадење.

Познавањето на овој феномен може да помогне. Ако целта е да се јаде помалку, помага помалку разновидност на масата, бидејќи мозокот се сит побрзо кога му се нуди ист вид храна.

фото:Magnific