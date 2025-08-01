Зошто е важно навечер пред спиење да се напиете чаша вода

Стручни лица советуваат дека недостатокот на вода во организмот води кон депресија, што исто така може да придонесе и за значајно пореметување на спиењето. Внесувањето вода пред спиење влијае на расположението, односно луѓето кои често пијат вода се посреќни, позадоволни и посмирени.

Чашата вода пред спиење особено доколку е млака или топла, го поттикнува варењето и детоксикацијата на организмот. Топлата вода ја поттикнува и циркулацијата, помага за губење на килограмите, а придонесува и за исфрлање на токсините преку потење.

Водата пред спиење овозможува доволно хидратација, но и ги смалува болките во мускулите и стомакот. Во неа, можете да додадете и малку лимон, што ќе и го збогати вкусот и ќе придонесе за внес на витамин Ц.

Извор: Kурир.мк

Фото:Freepik