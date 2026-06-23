Зораннах проговори по „победата“ на нејзиниот сопруг: Инфлуенсерката јa објави оваа фотографија во знак на пркос на хејтерите

Инфлуенсерката Зорана Јовановиќ (Зоранах) се огласи на социјалните мрежи по големиот успех на нејзиниот сопруг Елој Рум на Светското првенство.

Оваа мала победа во животот доаѓа откако фудбалските фанови претходно го критикуваа на социјалните мрежи за големите грешки што ги направи за време на натпреварот против Германија. Репрезентацијата на Курасао загуби од Германија со 7:1.

Тогаш Зорана Јовановиќ за прв пат се појави на социјалните мрежи и го бранеше својот сакан во објава на Инстаграм.

Но, се чини дека ситуацијата сега е малку поинаква, бидејќи Елој Рум стана национален херој. Тој докажа дека е еден од најдобрите голмани, а не ги изневери и зборовите на поддршка што неговата сакана Зорана ги изговори по поразот на Светското првенство.

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По овој легендарен натпревар, Зорана ја искористи можноста повторно да се појави на социјалните мрежи и, и покрај сите мразители, да покаже колку го сака својот сакан – во добро или лошо.

Таа објави фотографија со сопругот по натпреварот, а вниманието го привлече, па, можеме да кажеме, победничкиот бакнеж и победничкиот опис на фотографијата.

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„Им покажа на сите кои си“, напиша таа кратко. Набргу потоа следеше лавина од коментари, а корисниците на Инстаграм му честитаа на Елој за неговата неверојатна „победа“ на Светското првенство во 2026 година.

foto: printscreen/instgaram/zorannah