Во последниве години, Зоранах е сè поотворена во споделувањето дел од својот приватен живот, а нејзината врска со американскиот голман Елој Рума, кој сега е нејзин вереник, привлече особено внимание од јавноста.

Во една од нејзините најнови приказни на Инстаграм, која познатата инфлуенсерка Зорана Јовановиќ позната како Зораннах ја сподели со своите следбеници, покажа како таа и нејзиниот вереник уживаат во првата куќа што ја купија заедно и каде сега живеат. Видеото е полно со емотивни моменти – двојката романтично се прегрнува и бакнува во прекрасно декориран дом, додека се радуваат на новото поглавје, што предизвика бројни позитивни коментари од нивните обожаватели.

Во видеото што го сподели инфлуенсерката, таа страсно го бакнува својот вереник, а описот на видеото гласи:

– Синоќа во нашиот прв заеднички дом – поглавје 1 завршено.

Двојката ја потврди својата врска со серија заеднички објави на Инстаграм, а Зорана јавно го покажа и вереничкиот прстен што Елој го искористи за да се сврши со неа.

Нивната љубовна приказна, која започна онлајн, подоцна се разви во стабилна врска, која двајцата постојано ја истакнуваат како еден од најубавите моменти во нивните животи. Зорана редовно зборува за тоа колку е среќна со својот партнер и како ја планираат иднината заедно – од уредување на домот до потенцијална преселба и нови деловни проекти.

За време на нивниот заеднички живот, двојката се пресели од Србија во странство – прво живееја во Холандија, а планираа и да се преселат во Америка. Зорана и нејзиниот избраник долго време споделуваат моменти од нивниот секојдневен живот на социјалните мрежи, покажувајќи како изгледаат нивните рутини, патувања и интимни моменти.

