Жика Јакшиќ за „Гранд“ проговори за здравствените проблеми: „Веднаш констатираа дека е мзочен удар, а после три дена ми рекоа…“

Водителот и продуцент на емисијата „Никогаш не е доцна“ Жика Јакшиќ откри детали за неговото здравје пред снимањето на првата емисија од новата 11-та сезона.

Жика доживеа мозочен удар пред два месеци, а пред камерите на Гранд откри како било кога отишол во болница.

– Забележав дека нераговетно, потоа се облеков, не паничев. Го повикав возачот кој ме однесе во КБЦ Бежанијска, кој веднаш утврди дека станува збор за мозочен удар. Потоа ме однесоа во болницата Свети Сава, која е специјализирана за вакви болести. Кога веќе влегов, илјада лекари околу мене. Ме презедоа. Ме воведоа во терапија, разредување на крвта, скенер за глава, илјада чуда – рече тој.

Жика раскажа и како се мотивирал во тешки моменти.

– Кога се појавуваат вакви деликатни ситуации во животот, јас сум многу смирен и пристапувам рационално. На третиот или четвртиот ден ми рекоа дека мозокот не е особено оштетен. Дека имам нешто мало што може да се види во длабочините на мозокот, но дека ќе помине. Предвидоа дека ќе се опоравам, а сега, никој не знае колку време ќе трае тоа закрепнување. Предвидоа два, три месеци до целосно закрепнување. За мене беше важно крајниот резултат да биде целосно закрепнување. Потоа трпеливо, секој ден логопед, физиотерапевт, ден по ден. Еве, два месеци подоцна, се коригирав – истакна Жика за Гранд.

Новата сезона на емисијата „Никогаш не е доцна“ не можеше да помине без Жика, а тој му рече на Гранд дека добил нова сила со влегувањето во студиото.

– Одговорот е тука, јас сум во новата сезона. Треба да почнеме со снимање, се надевам дека сè ќе биде во ред. Обично не зборувам вака добро, но еве имам инспирација, со помош на публиката, мислам дека денес ќе бидам стариот, барем денес. Утре сè уште не е важно, но ќе бидам уште подобар – заклучи Жика.

фото:Instagram printscreen/ nikadnijekasno_official