Жика Јакшиќ опериран, по мозочниот удар го снајде и ова

Водителот Жика Јакшиќ доживеа мозочен удар кон средината на минатата година, а сега повторно се соочи со друг здравствен проблем, иако многу поблаг.

– Морам да ви кажам дека ја извршив операцијата, дали забележувате дека не носам очила? Читам сè одблизу, можам да гледам од далечина, го направив тоа пред три дена. Бев во Загреб и се оперирав. Докторот ми стави нови очи (се смее), сè траеше десет минути. Сега гледам како бебе, и блиску и далеку – откри Жика и додаде:

– На пример, имав +2,75 диоптри во близина и морав да носам очила 15 години. Ме фрустрираше толку многу, го зедов телефонот и ставив очила, за да прочитам нешто, ги зедов очилата, не можев да ги читам регистарските таблички од растојание од пет метри – Жика беше искрен.

За потсетување, водителот и автор на емисијата „Никогаш не е доцна“ ги откри деталите за неговата борба по мозочниот удар пред неколку месеци.

– Забележав дека ги матрам зборовите, потоа се облеков, не паничев. Го повикав возачот кој ме однесе во КБЦ Бежанијска, кој веднаш утврди дека станува збор за мозочен удар. Потоа ме однесоа во болницата Свети Сава, која е специјализирана за вакви болести. Кога веќе влегов, илјада лекари околу мене. Ме презедоа. Ме воведоа во терапија, разредување на крвта, скенер за глава, илјада чуда – рече Жика Јакшиќ.

Жика раскажа и како се мотивирал во тешки моменти.

– Кога има некои деликатни ситуации во животот, сум многу смирен и пристапив рационално. Третиот или четвртиот ден ми рекоа дека мозокот не е особено оштетен. Дека имам нешто мало што може да се види во длабочините на мозокот, но дека ќе помине. Предвидоа дека ќе се опоравам, а сега, никој не знае колку време ќе трае тоа закрепнување. Предвидоа два, три месеци до целосно закрепнување. За мене беше важно крајниот резултат да биде целосно закрепнување. Потоа трпеливо, секој ден одев на логопед, на физиотерапија, ден по ден. Два месеци подоцна, се коригирав – истакна Жика.

фото:You tube printscreen/ Nikad nije kasno