Жестока битка меѓу Александра Пријовиќ и Лепа Брена: Следбениците заземаа страна (видео)

Александра Пријовиќ и Лепа Брена отпеаја голем хит, а обожавателите постојано коментираат чија верзија на песната звучи подобро.

Александра Пријовиќ и Лепа Брена имаат голем број хитови, а многу пејачки се стремат кон кариери како нивната.

Сепак, двете музички ѕвезди се најдоа во жестока музичка битка откако на YouTube беше споделено видео на кое тие наизменично го пеат големиот хит на Брена „Пожели сречу другима “.

Јавниот натпревар на Прије и Брена го постави неизбежното прашање – чија изведба на песната звучи подобро?

Помладата генерација претежно ја зазеде страната на Александра, постарите тврдат дека никој не може да ја замени Брена, а најлојалните обожаватели посакуваат семејството Живојиновиќ конечно да сними дует.

„Брена е закон, снаата сè уште треба да учи“, „Александра го гали секој стих, таа е најдобра“, „Овие две жени итно треба да снимат дует“, „И симнувам капа на Александра, но Брена е Брена“, се само дел од коментарите.

Foto: print Screen/YouTube