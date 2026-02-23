Жешко во спалната соба: 4 пози со перница кои гарантираат совршен сексуален однос

Перницата треба да биде задолжителен потпорен елемент во сексот, а во пози во кои гарантира експлозивни оргазми.

Сексот сам по себе е еден од најдобрите начини за справување со стресот, ќе ве направи посреќни и е добар за вашето здравје. Одредени пози прават да се чувствувате особено добро, но тоа чувство може да биде многу подобро ако користите перница во позите.

Длабока пенетрација

Поза во која мажот е клекнат, а жената е пред него легната на грб со нозете кренати на неговите гради. Ставете перница под задникот на жената и пенетрацијата ќе биде уште подлабока, а чувството подобро. За двајцата.

Огнена долина

Мажот е во полулежечка положба, а под грбот има неколку перници на кои се потпира додека жената клекнува над него на колена со грбот свртен кон неговото лице. Тој ќе има поглед од соништата, а жената подеднакво ќе ужива во оваа поза.

Дива поза

Мажот лежи на едната страна со перница под него, а жената вертикално под прав агол со нозете над мажот. Откако ќе ја пробате оваа поза, ќе стане една од вашите омилени.

Длабока кучешка поза

Жената клекнува на две перници на креветот, со грб кон мажот, а тој пенетрира додека стои. Кучешката поза е една од омилените на повеќето парови.

