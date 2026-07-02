Жешко видео од јахта: Ана Рајковиќ во проѕирен фустан со длабоко деколте

Поранешната манекенка и сопругата на српскиот репрезентативец Предраг Рајковиќ, уживаат во одморот во Шпанија, а Ана Рајковиќ објави неколку фотографии на социјалните мрежи, како и видео.

Сопругата на голманот не престанува да привлекува внимание од јавноста со својот изглед. Ана е мајка на три деца но лесно може да излезе на писта и да ги засени сите свои колешки. Таа уште еднаш покажа дека се грижи за себе, дека внимава на исхраната, дека редовно вежба, бидејќи е во врвна форма.

Ана воодушеви со својот изглед во долг бел фустан со длабоко деколте, кој ги истакнуваше нејзините бујни гради. Никој не остана рамнодушен на нејзините облини и витка фигура.

Ана, исто така, сподели видео од нив како поминуваат време на јахта на Инстаграм. Таа и Предраг разменија нежни зборови, огнената бринета седна во скутот на својот сопруг, а потоа следеше силен бакнеж.

View this post on Instagram A post shared by 𝘼 𝙣 𝙖 𝙍 𝙖 𝙟 𝙠 𝙤 𝙫 𝙞 𝙘 (@rajkovic__ana)

foto: prinstcreen/instgaram rajkovic__ana