Жените со години веруваат во лагата за оргазмот: Еве што точно се случува во телото?

Генерации пораснале верувајќи дека постои „вистински“ вид задоволство кон кој треба да се стремиме, додека сè друго е помалку важно, помалку зрело, па дури и погрешно. Денес, модерната сексологија ги разбива овие митови еден по еден, откривајќи дека женското возбудување е многу посложено, посензуално и поинтересно отколку што некогаш се мислеше.

Голем дел од конфузијата датира од теориите на Зигмунд Фројд, кој ги поделил женските оргазми на „зрели“ и „незрели“. Според него, клиторичните оргазми се сметале за инфантилни, додека вагиналните оргазми биле претставени како врв на женската сексуалност. Проблемот? Науката подоцна покажа дека човечкото тело функционира сосема поинаку.

Научниците откриле дека клиторисот не е само мала надворешна точка, туку импресивен внатрешен орган со мрежа од нервни завршетоци што се протегаат длабоко во карлицата. Затоа се стимулира за време на пенетрацијата, дури и кога не сме свесни за тоа.

Со други зборови – телото никогаш не реагира „само вагинално“. Целата приказна вклучува нерви, мускули, карлично дно, мозок, хормони и емоции. И тука започнува вистинската магија на женското возбудување.

Кога телото е возбудено, речиси сè се менува. Пулсот се забрзува, дишењето станува подлабоко, кожата станува потопла, а телото влегува во состојба на интензивна сензорна будност. Градите стануваат почувствителни, лабиите отекуваат, а мозокот почнува да ослободува коктел од хормони што го прават секој допир да се чувствува посилен, поинтимен и поемотивен.

Допаминот, окситоцинот и напливот на адреналин работат заедно за да создадат чувство на поврзаност, возбуда и задоволство.

Експертите објаснуваат дека оргазмот не е едноставна „механичка реакција“, туку цел процес на акумулирање сензации, емоции и психолошка релаксација. Затоа расположението, довербата, привлечноста и атмосферата играат огромна улога.

И додека социјалните медиуми честопати ја наметнуваат идејата за „идеално“ сексуално искуство, реалноста е многу поинаква. Многу жени не можат да доживеат оргазам само преку пенетрација, а тоа е сосема нормално. На повеќето им е потребна директна стимулација на клиторисот, подолга предигра, емоционална поврзаност или едноставно повеќе време за уживање во моментот.

Современата сексологија затоа сè повеќе користи строги поделби на „видови“ оргазам. Бидејќи телото не функционира според правилата на филмовите за возрасни или старите теории од минатиот век. Секое искуство е индивидуално, а задоволството нема единствена формула.

Најважното откритие е можеби она што носи најголемо олеснување: не постои „погрешен“ начин жената да доживее задоволство. Не постои помал оргазам, нема универзален модел што секој мора да го следи. Сексот не е тест за перформанси, туку простор за истражување, интимност, хемија и уживање без притисок.

И можеби тоа е најсовремената дефиниција за добар секс – помалку оптоварен со правила, а многу повеќе слушање на сопственото тело.

Foto: Magnific

Izvor: Kurir