Здрава намирница која скришно ги уништува забите, според стоматолозите

Повеќето луѓе знаат дека слатките и газираните пијалаци можат да им наштетат на забите, како и дека кафето, чајот и црвеното вино можат да влијаат врз нивната боја. Сепак, на забите може да им наштети и една група намирници која инаку се смета за здрав дел од исхраната. Проблемот не е во тоа што треба да се избегнува, туку во начинот и зачестеноста на нејзиното консумирање.

Станува збор за цитрусните овошја, како портокалите, лимоните и грејпфрутот. Иако се богати со витамин Ц и флавоноиди, нивната киселост може постепено да ја оштети забната глеѓ. „Портокалите, како и сите цитрусни овошја, се кисели и создаваат кисела pH-вредност во устата. Со текот на времето тоа предизвикува ерозија, односно трошење на глеѓта“, објаснува стоматологот д-р Купер Руминер за „Parade“.

Најголем проблем е долготрајната изложеност на киселина

Стоматологот д-р Џен Моран особено предупредува на навиката во текот на целиот ден полека да се пие вода со лимон. „Иако лимоните се здрави, тие се исклучително кисели. Таа киселина може постепено да ја омекне и нагризе глеѓта“, истакнува таа. При постојана изложеност на киселина, плунката нема доволно време да ја неутрализира и да ја заштити површината на забите.

Првите знаци на трошење на глеѓта можат да бидат многу суптилни. Д-р Моран наведува зголемена чувствителност на студено, пожолтени заби поради истенчување на глеѓта, како и рабови на забите кои стануваат мазни, рамни или благо проѕирни. Може да се појават и ситни оштетувања, промени во загризот или вдлабнатини на површината на забите, а еднаш изгубената глеѓ не може повторно да се обнови.

Сепак, цитрусните овошја не треба да се исфрлат од исхраната. По нивното консумирање се препорачува да се почека најмалку 30 минути пред миење на забите, бидејќи киселината привремено ја омекнува глеѓта, а д-р Руминер советува и пиење обична вода за да се исплакнат овошните киселини.

„Не треба да избегнувате здрава храна како цитрусните овошја. Клучот е во начинот на консумирање. Чаша вода со лимон заедно со појадокот е сосема поинаква работа од нејзиното бавно пиење во текот на целиот ден“, заклучува д-р Моран.

извор:точка.ком.мк

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