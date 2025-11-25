За Лидија Вукиќевиќ никогаш доста од провокација: Актерката ужива да биде разголена во својата комфор зона

Актерката Лидија Вукиќевиќ (62) важи за една од најубавите и најхаризматични телевизиски личности.

Иако е на малите екрани со децении, многумина тврдат дека воопшто не се променила и дека ја задржала својата младост и витка фигура.

View this post on Instagram A post shared by Lidija Vukićević (@vukiceviclidija)

Со оглед на тоа што многу внимава на својот изглед, не е ни чудо што нејзиниот изглед во седмата деценија би бил предмет на завист на многу помлади жени.

Лидија често објавува провокативна фотографија на Инстаграм, а сега со снимка од хотелското спа, ги излуди сите мажи.

Вуиќевиќ никако не им се дава на годините, а младешкиот дух кој го носи дополнително прави таа да не долзолува друга патека освен онаа на личниот комфор.

фото:instagram printscreen/ vukiceviclidija