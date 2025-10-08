Водителката два месеци по породувањето за првпат излегла од дома: „Се чувствував виновна“

Водителката Оља Црногорац (41) се породи пред два месеци и роди син кој го крсти Богдан.

Оља е многу активна на својот Инстаграм профил и често споделува настани од приватниот живот, па сега призна дека се чувствувала виновна што излегла неколку часа без својот син.

– Мојот прв состанок неколку часа по породувањето. Се чувствував виновна кога излегов и постојано ѝ пишував на мајка ми како е бебето. Како да ми недостигаше целиот негов свет во тие три часа. Можеби е само мојата луда психа, или можеби е кај сите мајки? Што велите вие? – напиша Оља.

Водителката беше на работ на солзи додека зборуваше за наследникот, и како што вели, кога го видела, се распаднала на 1.000 парчиња.

– Околу мене имаше 15 жени, тие работеа неуморно. Прекрасна жена, анестезиолог, ме утеши. Примив анестезија, а потоа започна царскиот рез. Почнав да се молам, во главата си го рецитирав „Оче наш“ и го молев Бога само да се разбуди и да го види детето здраво. Будењето не беше лесно, почнав да се гушам. Докторот ми рече дека сум добро. Мислев дека е готово. Не знам колку долго траеше, се сеќавам дека прашав како е бебето – рече Оља за искуството од породувањето.

фото:Instagram printscreen/ montenegrina_o