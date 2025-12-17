Водителката Деа Ѓурѓевиќ изненади со признанието како до минус 30 килограми: „Нема гладување, нема вага“

Српската водителка Деа Ѓурѓевиќ неодамна отворено проговори за својата голема физичка промена и откри како успеала да ослабе дури 30 килограми.

Како што истакна, по сè низ што поминала, вклучувајќи ја и сериозната сообраќајна несреќа што ѝ остави видливи лузни, денес има сосема поинаков став кон своето тело. Броевите на вагата повеќе не ѝ се важни, но најважно за неа е да се чувствува добро и задоволно со себе.

Наместо дневни мерења, таа има свој „аларм“, кога ќе забележи дека е потешко да ги закопча фармерките, знае дека е време да обрне повеќе внимание на исхраната и да воведе диета. Како што вели, токму таков порелаксиран пристап ѝ помогнал да ги постигне и одржи посакуваните резултати.

– Не стапнувам на вагата, ја мерам тежината врз основа на „Можам или не можам да ги закопчам фармерките“. Никогаш не пиев газирани сокови, но многу сакам слатки и грицки, и тоа го исфрлив. Многу ми недостигаше. Што би рекла Дара: „Плачев затоа што бев гладна“. Сакам многу да јадам. Јадам без леб затоа што ми се допаѓа, јадам крцкави плодови додека гледам филм. Воопшто не мерам килограми, мојата ориентација е дали можам да ги закопчам фармерките или не. Не јадам овошје навечер, туку наутро затоа што така ми се допаѓа и сега јадам кога сум гладна, не кога ќе се сетам – рече таа и истакна дека знае да подготвува традиционални јадења, како и дека сака да ги јаде:

– Знам традиционални јадења, домашен леб, ајвар… Не знам да правам фенси јадења, но не сакам ни да ги јадам. Најмногу готвам кога постам, потоа готвам за себе наутро. Потоа се будам околу 3:10 за да направам појадок. Ги преполовив порциите од исхраната, добро спијам и се трудам да не бидам засегната од повеќето работи што ме засегнуваа претходно – Деа беше искрена за Блиц.рс

фото:Instagram prointscreen/deadjurdjevic_official