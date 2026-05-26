Весна Змијанац изненади со признанието колкава пезнзија зема

Весна Змијанац со децении гради успешна кариера, што ѝ обезбеди добар капитал, кој успешно го инвестираше. Песните на популарната поп-пејачка „Кад замиришу јорговани“ и „Невера“ се меѓу најслушаните во народната музика. Во еден момент, кога ја прашале дали би сакала да земе половина милион евра во готово или хит, Змијанц одговорила дека секогаш би избрала добра песна.

– Најмалку 500.000 евра може да се заработат само од еден мегахит што трае со години! Мора да биде сериозна песна, како на пример „Јорговани“, која се слуша повеќе од 35 години. Исто така и „Невера“, која ја снимив пред 45 години, и сè уште ја пеам на настапи – рече Весна во една пригода, и додаде:

– Замислете само колку пати ја пеев за пари во сите овие децении и колку заработив од неа. Дури и денес, еден таков хит може да се „погоди“.

Весна добива пензија, но тоа не ја спречува активно да настапува.

– Можам да му платам на Инфостан(ИТ услуги) само од мојата пензија – кратко истакна пејачката во една прилика.

Некои пејачки ѕвезди добиле национална пензија, а Весна Змијанац има јасен став за ова прашање.

– Ги исполнувам сите услови, но многу работам, а како што стојат работите, многу работам и изгледа дека ќе завршам така. Има многу пејачи кои пеат многу добро, но не работат, па затоа им требаат тие пари многу повеќе.

Пејачката има пространа куќа на планината Букуља со огромен двор, а најсреќна е кога нејзината ќерка Николија, зетот Реља и внуците доаѓаат да ја посетат.

Според локалните медиуми, Весна поседува дури три стана во Белград, од кои еден вреди околу 400.000 евра и е префрлен на нејзината ќерка Николија Јовановиќ.

Два помали стана ќе им припаднат на нејзините внуки Реа и Хана, а таа моментално ги издава под кирија.

Пред неколку години, Змијаac купи и недвижен имот во Грција.

Станот се наоѓа во елитен дел од градот, а во рамките на станбениот комплекс има и базен опкружен со палми.

