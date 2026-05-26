Миле Китиќ има три пензии: Еве колку пари месечно добива популарниот фолк пејач

Фолк пејачот Миле Китиќ е на сцената повеќе од 50 години, а правото на пензија го стекнал во три земји – Србија, Босна и Херцеговина и Германија.

Миле еднаш зборуваше за своите месечни приходи и истакна дека си плаќал придонеси за да има здравствено осигурување.

– Со години сум во пензија. Имам голема пензија. Босански 62 евра, откако живеам во Сараево, уплаќав за пензија и социјално осигурување. И тука имам 70 евра, можам да ги зачувам за ручек – рекол низ смеа.

Потоа продолжил:

– Се шегувам, плаќав минимална плата само за да имам здравствено осигурување. Имам малку нешто и германска пензија, но ако досега не сум се организирал за да го поминам остатокот од животот во мир, тогаш треба да ме убијат. Пејам педесет години, се растргнувам пеејќи, ако не успеав да заштедам нешто, тогаш не сум направил ништо. Не сум заработил милиони, но имам доволно за да живеам безгрижно до крајот на животот. Дури и Елена… Не ѝ треба автомобил ниту стан, има сè.

Сопругата на Миле, Марта Савиќ, неодамна се огласи на социјалните мрежи со емотивна порака по повод годишнината од смртта на нејзината мајка, а нејзините зборови растажија многу следбеници и пријатели.

Марта се отвори со фотографија од својата мајка и призна дека болката од губењето на нејзината мајка не се намалила ниту по една година.

View this post on Instagram A post shared by Marta Savic (@marta_savic_official)

Во трогателна објава, пејачката зборуваше за огромната празнина што ја чувствува откако ја изгуби најголемата поддршка во животот, истакнувајќи дека секојдневно ѝ недостига нејзината мајка.

Foto: print screen/Instagram/