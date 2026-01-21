Веридба во емисија во живо: Каспер ѝ предложи брак на Мина (видео)

Синоќа се случи големо изненадување во емисијата „Амиџи шоу“, бидејќи Мане Ќурувија, попознат како Каспер, ѝ предложи брак на Мина Костиќ.

Самата најава за шоуто вели дека Каспер ќе направи голем чекор во нивната врска, но вистинското изненадување се случи за време на преносот во живо.

Мина беше во врска со Каспер шест месеци кога се запознаа во живо. Мане го покажа својот дијамантски прстен во живо во емисијата, клекна пред Мина, а таа го кажа судбоносното „да“. Пејачката беше во шок, па се прекрсти.

Мина и Каспер создадоа вистинска еуфорија на социјалните мрежи, а објавите за нив се бескрајни, па веруваме дека и ова ќе биде внимателно следено.



Foto: print screen/YouTube/AmiG Show