Уште еден музички триумф за Македонија: Боjан Илиевски е новиот победник во „Ѕвездите на Гранд“

Финалето на 19-тата сезона на регионалното музичко шоу „Ѕвездите на Гранд“, одржано на 21 јуни 2026 година, означи нов врв за македонската музичка сцена. Бојан Илиевски од Скопје, под менторство на Ѓорѓе Давид, ја освои титулата победник според гласовите на публиката со над 50.000 СМС-гласови. Второто место го зазеде Мирјана Митрева од Кавадарци, исто така од тимот на Ѓорѓе Давид, со околу 46.000 гласови. Овој резултат ја продолжува успешната низа на македонски победници во овој формат, која започна со Ристе Ристески во 2017 година, а продолжи со успесите на Славица Ангелова во 2023 година и Никола Станишиќ во 2025 година.

Оваа сезона воведе нов модел на наградување, доделувајќи две признанија за најдобрите кандидати. Додека Бојан Илиевски ја доби статуата на победникот од публиката, Тамара Даниловиќ од Футог, Србија, ја доби плакетата „Александар Саша Поповиќ“ како избор на стручното жири. Оваа поделба овозможи вреднување на различни аспекти од музичкиот талент.

-Искрено, не очекував дека ќе победам. Сè уште не знам што да кажам. „Ѕвездите на Гранд“ е една од најгледаните емисии во Македонија и затоа гледачите секогаш активно гласаат. Во текот на натпреварувањето го дадов својот максимум. Имаше многу предизвици – проби, патувања и секојдневни обврски. Најтежок ми беше седмиот круг“, изјави победникот.

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Успехот на Бојан Илиевски е длабоко испреплетен со неговата животна приказна, која стана централен дел од неговиот имиџ во шоуто. Пејачот, кој дипломирал на Музичката академија во Словенија, отворено зборуваше за загубата на своите родители и финансиските предизвици. Неговата искреност, вклучително и признанието за борбата со коцкањето во текот на петтиот круг од натпреварот, создаде силна емпатија кај гледачите. Овој тип на „ранлива автентичност“ често се покажува како клучен фактор во регионалните реални шоуа, каде публиката не гласа само за вокалните способности, туку и за личната трансформација и истрајноста на кандидатот.

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Менторството на Ѓорѓе Давид се покажа како пресудно за македонските кандидати оваа сезона. Неговата стратегија, која ги става во преден план емотивната интерпретација и изборот на песни со силна порака, како што беше изведбата на „Ако утре ме нема“ од групата ДНК, овозможи доминација на неговиот тим. Оваа победа не е само личен успех на Бојан Илиевски, туку и потврда за квалитетот на македонската музичка едукација. Соработката помеѓу македонските таленти и регионалните музички авторитети како Ѓорѓе Давид или Цеца Ражнатовиќ ја зацврстува позицијата на Македонија како клучен извор на музички кадри на Балканот.

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Со завршувањето на 19-тата сезона, пред Бојан Илиевски се отвораат вратите на професионалната естрада. Историјата на претходните победници покажува дека титулата во „Ѕвездите на Гранд“ е само почетна точка која бара континуирано вложување во авторски материјал и маркетинг. Предизвикот за новите ѕвезди ќе биде да ја задржат поддршката од публиката стекната преку телевизискиот формат и да ја преточат во одржлива кариера на регионалниот пазар. Со оглед на големиот број гласови и медиумското внимание, очекувањата за нивните први синглови и настапи се високи, што дополнително ќе ја тестира нивната способност да се етаблираат како самостојни уметници.

фото:Инстаграм принтсцреен/ You tube printscreen/Grand Online/Chat Gpt